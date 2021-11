Volley Team San Donà, si interrompe la strisce di vittorie: ko al tie break contro Savigliano

Fra le mura esterne piemontesi si interrompe la striscia di vittorie degli uomini di coach Tofoli. Il Volley Team San Donà si arrende a casa di Savigliano dopo una battaglia durata cinque set (25-22; 25-21; 22-25; 21-25; 12-15).

San Donà sotto di due set, ha trovato la via per riaprire del tutto i giochi e ci ha provato anche nella quinta frazione. Non sono bastati i 21 punti di Vaskelis. Il terzo posto in classifica della scorsa settimana è diventato un quarto posto, a pari punti con Macerata che però deve ancora giocare.