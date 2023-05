Volley, il Terraglio è promosso in Serie C maschile

Il Terraglio Volley ha conquistato sabato sera, in un match durissimo concluso quasi a ridosso della mezzanotte, la storica promozione alla Serie C: un risultato ottenuto battendo per 3 a 2 i Lupi Rossi Padova nel match di ritorno dei playoff, tra le migliori seconde classificate della Serie D. È stata una battaglia durissima, chiusa dai ragazzi di coach Marco Ruozzi con i parziali di 25-18, 24-26, 22-25, 25-17 e 15-12.

Diciassette partite vinte e 3 perse: questo il bilancio del Terraglio in campionato, arrivato a 50 punti come la capolista ADMO ma costretto agli spareggi per via di una sconfitta in più. Il progetto del Terraglio Volley è nato 7 anni fa dalle ceneri del Venezia Volley e da un nucleo di ragazzi classe 2000. Dal 2018 il team ha iniziato a strutturarsi in una certa maniera e ora conta più di 500 tesserati, equamente divisi in tutte le categorie Juniore e Seniores sia maschili sia femminili.

“Un match vietato ai deboli di cuore, emozioni su emozioni che hanno coinvolto minuto per minuto un pubblico mai così numeroso nel nostro impianto”, il commento del presidente Davide Monego. “Facciamo i complimenti ai Lupi Rossi, sono stati degli avversari di massimo rispetto, ma questa promozione la sentivamo profondamente nostra, dopo aver giocato una stagione regolare di alto livello in cui abbiamo battuto la ADMO Padova, arrivata prima solo per la classifica avulsa, due volte su due. Avremmo evitato volentieri questa coda stagionale, francamente, ma alla fine è andata bene anche così, e questo è l’importante. Dopo aver vinto per 3 a 0 in casa loro sentivamo troppo la tensione per la gara interna, con il palazzetto di via Penello che davvero scoppiava di gente. Ci siamo complicati la vita in alcuni passaggi-chiave della partita, ma i ragazzi sono stati bravissimi a ritrovarsi nel quarto set, e poi al quinto gambe, testa e tanto cuore hanno fatto la differenza regalandoci questa soddisfazione incredibile”.

“Un lavoro straordinario di Marco Ruozzi, del suo staff, del pool di sponsor che ci supportano, ma anche e soprattutto dei ragazzi, un gruppo fantastico che resterà in blocco anche l’anno prossimo, fatti salvi un paio di inserimenti mirati a giocarcela per mantenere la categoria”, conferma Marco Treggia, responsabile organizzativo e da sempre inesauribile anima propulsiva della società giallo-azzurra. “Il volley maschile così in alto qui a Mestre mancava da più di 25 anni, noi cerchiamo da molte stagioni di fare al meglio il nostro lavoro anche con i maschi in parallelo a tutta l’attività svolta nel femminile, e ci piace pensare che questa possa essere la base per rilanciare uno sport che a Mestre ha avuto in passato una grandissima tradizione. Chiaramente il tema cruciale resta quello della struttura dove poter eventualmente giocare un campionato a partire dalla Serie B, ma in questo senso lavorando in accordo con il Comune il nuovo palazzetto dell’ex area Sinti potrebbe rispondere pienamente a questa esigenza, sarebbe davvero bellissimo”.