Volley A3, San Donà aspetta Bologna. Il capitano: "Un solo focus: vittoria"

Occasione importante. E' una nona giornata di campionato di serie A3 in cui il Volley Team San Donà può fare punti per risalire la sua classifica. Fra le mura di casa la formazione di Tofoli attende la Geetit Bologna con appuntamento domani, domenica 27, alle 18. Se è vero da un lato che la squadra veneta occupa i piani più bassi della classifica insieme a Mirandola e Monselice (6 punti tutte e tre) è anche vero, dall'altro lato, che quella stessa classifica è veramente corta (ci sono poi sei squadre concentrate in tre punti) e le occasioni per scalarla sono molteplici.

A lanciare la carica è Mirko Dalmonte, il capitano del Volley Team che conosce molto bene l'ambiente Geetit avendoci giocato lo scorso anno. "E' una societa? sicuramente importante che ha cambiato molti giocatori, una squadra molto competitiva e con esperienza, fatta di giovani promettenti e segnatori come per esempio l’argentino Vinti Bruno. Pero? l’unico focus della squadra e? la vittoria quindi mando un grosso in bocca al lupo a tutti e speriamo di uscire presto da questo brutto periodo".

Già, dopo quattro sconfitte, l'ultima contro la corazzata Fano ben giocata, la voglia è solo quella di strappare un referto vittorioso: "Questo e? un campionato difficile e per come stiamo giocando adesso l’unico obiettivo che ci dobbiamo porre e? vincere il piu? possibile indipendentemente se giochiamo contro la prima squadra in classifica o l'ultima, siamo noi che dobbiamo migliorare e giocare bene per provare a salvarci. I nostri punti di forza sono sicuramente il servizio e la ricezione. Non credo che la squadra possa migliorare, ma credo che debba migliorare. Sicuramente c'e? l’impegno, ma non basta solo questo, e? necessario allenarsi anche sotto il profilo della tecnica che e? alla base di questo sport".

Schiacciatore classe 1995, da capitano un ruolo importante: "Devo essere l'ultimo a mollare e il primo a cercare di dare l’esempio e trasmettere tutta la carica necessaria al gruppo per ritirarsi su da una situazione scomoda, come nel nostro caso".