Volley A3, San Donà da impresa: battuta la capolista Fano

Impresa. Sì, perché il Volleyteam San Donà è bravissimo a ribaltare letteralmente le carte per compiere l'impresa: battuta la capolista Fano 3-2. Una vera battaglia con gli uomini di coach Tofoli a recuperare lo svantaggio di un set e lottare fino alla fine festeggiando la vittoria. Grande prestazione di squadra con il solito duo Umek/Mandilaris da 43 punti in due.

"Grande vittoria, - dice il coach, che però precisa subito - è un risultato che un pochino però mi rammarica perché se avessimo giocato così con Brugherio avremmo vinto. Questo non toglie la felicità del risultato sia chiaro, ma dobbiamo riuscire a giocare così anche con le formazioni più deboli nostre dirette concorrenti, invece in quei casi siamo spesso contratti".

Partono bene i padroni di casa 4-1, poi le distanze si accorciano ed è punto a punto (15 pari). Freccia di San Donà per il 21-18 e vittoria 25-22. Nel secondo set Fano parte forte (3-8), San Donà non ricuce (11-16) e a poco servono le pause di Tofoli. Finale 21-25. Continua la corsa della capolista (2-8), San Donà però rimane in partita e dopo 13-16 è bravo a ricucire al 19-21, ma Fano corre per il 20-25.

Spalle al muro San Donà restituisce il "favore" (8-1), Castellano richiama i suoi ma le distanze rimangono ampie (16-11). Il 25-18 porta tutti al tie break. La frazione corta è incredibile, Dopo il 3 pari è 5-8 per Fano ma San Donà è brava a ricucire 11 pari e da lì è un punto a punto che fa festeggiare la padrona di casa.

Volley Team San Donà 3-2 Virtus Volley Fano (25-22, 21-25, 20-25, 25-18, 16-14)

Volley Team San Donà: Trevisiol 12, Bassanello (L), Cristian, Parisi 1, Baratti 4, Palmisano 6, Mandilaris 22, Mazzon 5, Mazzanti 6, Umek 21, Tuis All. Tofoli.

Virtus Volley Fano: Partenio, Roberti 6, Zonta 2, Sabatini, Raffa (L), Ferri 15, Carburi n.e., Ferrario 8, Galdenzi, Tito (L), Gori, Marks 22, Gozzo 10, Maletto 6 All: Castellano