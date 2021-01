Wes Clark firma con la Reyer: il giocatore arriva dalla Germania

L’Umana Reyer è lieta di annunciare la firma di Wes Clark. Nato a Detroit (Michigan), Clark è una combo guard di 184 centimetri che vanta già due esperienze nel campionato italiano.

Carriera

Cresce cestisticamente nella Romulus Senior High School prima di vestire al college le maglie di Missouri Tigers e Buffalo Bulls.

Nel 2018 disputa la sua prima stagione da professionista con l’Happy Casa Brindisi di cui nelle prime nove partite è il miglior marcatore con oltre 14 punti di media in 25 minuti. Chiude l’esperienza pugliese con 18 presenze complessive, playoff scudetto compresi. Nella stagione successiva firma per l’Acqua S.Bernardo Cantù con cui disputa 20 partite a 14,7 punti, 3,7 rimbalzi e 3,5 assist di media. Clark arriva dalla BBL tedesca in cui ha giocato quest’anno tra le fila dei Niners Chemnitz. Il giocatore ha già effettuato test e visite mediche presso la Casa di Cura Giovanni XXIII di Monastier di Treviso.