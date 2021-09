Finali nazionali di Caorle, Windish/Cottafava Campioni d’Italia 2021

Entrambe coppie della nazionale, Windisch/Cottafava si giocano il titolo proprio in questo match. Anche questo set, come moltissimi altri della giornata, arriva ai vantaggi, prova del fatto che queste fasi finali vedono coppie che meriterebbero tutte il titolo. 26-24 e Windisch/Cottafava si avvicinano allo scudetto. Secondo periodo con un inizio equilibrato poi Windisch/Cottafava fanno magie e guadagnano un break meritatissimo. Break che gli permette di stare avanti tutto il set. Si aggiudicano così il match e i punti necessari per aggiudicarsi di diritto lo scudetto e il titolo di campioni d’Italia 2021.

Domani i vincitori

La tappa del Campionato Italiano Assoluto però continua e domani verranno decretati i vincitori della 3 giorni di Caorle. Domani le semifinali, già qualificate nel maschile la coppia Lupo/Nicolai e i polacchi Losiak/Bryl; proveranno a risalire dal girone perdenti le coppie Rossi/Carambula, Viscovich/Ranghieri, i lettoni Samoilovs/Smedins e proprio Windish/Cottafava. Nel femminile qualificate alle semifinali Galazzo/Balducci e Menegatti/Gottardi. Dalle 8.30 le ultime gare del tabellone perdenti, Toti/Allegretti contro Lantignotti/Michieletto e Dabizha/Rudykh contro Calì/Annibalini, per i due posti in semifinale.