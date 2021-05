L'esplosione di Youssef Maleh: convocato dall'Under 21 azzurra per gli Europei 2021

Il centrocampista arancioneroverde classe 1998 Youssef Maleh è stato convocato dalla Nazionale italiana Under 21 per disputare la fase finale del Campionato Europeo U21, che si disputerà in Slovenia ed Ungheria dal 25 maggio al 7 giugno 2021.

La partenza

Maleh si aggregherà alla nazionale azzurra venerdì mattina, dopo la finale di ritorno dei playoff di Serie B: la speranza del giocatore, ovviamente, sarà quella di arrivare all'appuntamento con la promozione alla serie A in tasca.