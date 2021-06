Mister Zanetti firma con il Venezia fino al 2025

L'allenatore Paolo Zanetti, fresco della promozione del Venezia in serie A, ha firmato un nuovo contratto che lo legherà al club fino al 2025. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla società: il club arancioneroverde e Zanetti lavoreranno quindi ancora insieme per altri quattro anni, «nel segno della continuità dello sviluppo del progetto tecnico ed identitario iniziato la scorsa stagione».

Molto soddisfatto per l'accordo il presidente arancioneroverde Duncan Niederauer. «Siamo felici che Zorro rimarrà con noi per i prossimi 4 anni. Complice il successo ottenuto dalla squadra in campionato sono circolate molte voci in questo periodo, ma eravamo fiduciosi che avremmo trovato un accordo. Il nostro ritorno in serie A richiederà uno sforzo ancor maggiore da parte di tutti i membri della famiglia del Venezia FC e Zorro è pronto a fare la sua parte».

«Non c'è dubbio - aggiunge Niederauer - che gran parte del nostro successo sia dovuto alla sua leadership. La nostra cultura ci dice di fare le cose in modo diverso dentro e fuori dal campo, ma soprattutto di essere una famiglia. Zorro ha instillato questa mentalità nei nostri giocatori, che hanno portato in campo un grande spirito combattivo, seguendo il mantra "uniti fino alla fine". Vogliamo costruire un futuro ricco di soddisfazioni e successi - conclude - Stiamo lavorando per mettere in pratica le nostre idee sia per la prima squadra che per la Primavera, così come stiamo lavorando, in tutte le aree del club, per prepararci al nuovo campionato».