Venezia si prepara ai grandi eventi del 2023 | VIDEO

È tutto delineato il calendario dei maggiori eventi in programma a Venezia nel 2023. Il via alle danze sarà dato dal Carnevale, dal 4 al 21 febbraio, per passare poi ai tradizionali appuntamenti con la Sensa, la Vogalonga e il Redentore e, nel mezzo, la Biennale architettura e la quarta edizione del Salone nautico all’Arsenale, dal 31 maggio al 4 giugno.

Anche la grande musica sarà protagonista, con i Pinguini Tattici Nucleari al parco San Giuliano, il 7 luglio, e l’orchestra della Fenice in piazza San Marco, l’8 luglio. Il Lido tornerà a splendere sotto i riflettori della Mostra internazionale d'arte cinematografica e la Regata storica tornerà a celebrare il suo rapporto con l’acqua e la voga, aprendo così il calendario degli appuntamenti autunnali (tra questi, la Venice Glass Week). Chiudono il 2023 le festività del Natale, fino ad arrivare a Capodanno con iniziative che coinvolgeranno tutto il territorio.

Per restare aggiornati c'è il sito www.veneziaunica.it, oltre ai canali social ufficiali.