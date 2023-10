Tragedia di Mestre: il video della rimozione dell'autobus

I soccorritori hanno lavorato fino a tarda notte per rimettere l'area dell'incidente in sicurezza

In una notte di shock, l’eco dei soccorritori e delle squadre specializzate ha risuonato nel silenzio del luogo teatro del tragico incidente avvenuto ieri sera a Mestre. L’autobus, precipitato dopo una caduta di circa dieci metri e in seguito incendiato, è stato rimosso alle prime ore del mattino, con un'operazione particolarmente complessa e delicata che ha visto impegnate diverse squadre di emergenza.

Il lavoro dei soccorritori si è sviluppato su più fronti: non solo si è reso necessario un intervento immediato di decine di mezzi e centinaia di operatori per soccorrere i feriti ed estrarre le vittime, ma anche un’operazione accurata per la rimozione del veicolo.