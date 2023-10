Vajont, 60 anni dopo: viaggio nei luoghi della memoria | VIDEO

Sono trascorsi 60 anni dalla tragedia del Vajont, un disastro che – a causa di leggerezze e omissioni – causò la morte di 1910 persone. Sono le ore 22.39 del 9 ottobre 1963 quando, con uno schianto improvviso, una frana si stacca dal Monte Toc e precipita nel bacino artificiale sollevando un’enorme onda che esplode in tre flussi, distruggendo completamente Longarone e colpendo i paesi intorno, come Erto e Casso, Castellavazzo e Codissago. Bastarono solo pochi minuti, tre o quattro, per porre fine a 1910 vite umane e cancellare anni di storia.

Nello speciale "Vajont, 60 anni dopo" VeneziaToday propone – attraverso interviste e testimonianze dirette di chi ha vissuto la tragedia, foto dell'epoca e immagini provenienti dall'archivio dell'Associazione Pro Loco Longarone – un viaggio nei luoghi della memoria, tra cui figura anche il Cimitero Monumentale delle Vittime del Vajont, dove riposano 1.464 vittime. Oggi la diga del Vajont, con i suoi 261,60 metri di altezza, si erge ancora nella valle, come fosse un’enorme lapide, come fosse un tragico emblema delle conseguenze dell'irresponsabilità umana.