Cinghiale catturato in laguna, il WWF«È maltrattamento» | video

Un cinghiale con una corda stretta intorno che cerca di nuotare. Due uomini, in barca, che tengono la corda e che riprendono. Il tutto con in sottofondo commenti come «Ragazzi, tutti prendono seppie e noi prendiamo cinghiali. Ce l'abbiamo in corda! Bravo, stai a galla». Non è chiaro se il cinghiale, alla fine, sia annegato.

Sta facendo molto discutere in queste ore un video diventato virale, girato a Venezia, di un cinghiale catturato da alcuni uomini, probabilmente pescatori, nella zona di Malamocco. Alcuni cittadini si sono già mobilitati per sporgere denuncia alle forze dell'ordine e, intanto, segnalazioni sono già arrivate anche al WWF.

«Questo è un evidente maltrattamento - commentano dal WWF -. Vanno individuati i responsabili. Si tratta di fauna selvatica e deve essere trattata da personale esperto». Il video è stato pubblicato anche sui social network ma, alcuni minuti dopo, è stato cancellato. Dal WWF lanciano un appello alla Regione e alla Città Metropolitana affinchè prevedano «investimenti per la gestione della fauna selvatica. Serve personale esperto per il trattamento di questi animali, è necessario costruire una rete di persone specializzate. Manca, ad oggi, una politica che affronti questo tema».