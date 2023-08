Giovane palpeggiata, il racconto: «Chi l'ha difesa rischia di passare dalla parte del torto»

È successo fuori dal locale Coffee break di Ernesto Rosapepe, in via Piave. Nel tardo pomeriggio di mercoledì una giovane lavoratrice 19enne è stata avvicinata e palpeggiata da uno straniero mentre stava tornando verso casa. L'uomo, ha raccontato Rosapepe, l'ha presa di mira. «Le ha messo le mani addosso e le diceva: "Vieni con me". La ragazza si è svincolata ed è entrata in portone dove ha chiesto aiuto al fratello. Lui è sceso insieme al fidanzato di lei e poi è successo qualcosa - ricorda Rosapepe - fatto sta che lo straniero, un uomo della Repubblica Ceca che conosciamo in zona perché non ha fissa dimora, aveva la testa rotta».

La ragazza ha chiamato i carabinieri e sono arrivati cinque minuti dopo. «Chiedevano al fratello e al fidanzato se erano stati loro a colpire lo straniero - prosegue il commerciante - Come se la colpa fosse di chi aveva preso le difese della giovane. Lei è la vittima, è stata aggredita e ha avuto paura. E adesso invece, con la giustizia che ci ritroviamo, la situazione si capovolgerà e l'aggressore passerà da vittima ». Una rabbia al culmine, un'esasperazione che porta a dire parole forti. I carabinieri di Mestre stanno indagando. Ieri hanno sentito tutti e ora controlleranno le telecamere della videosorveglianza per ricostruire i fatti. Della vicenda è stata informata l'autorità giudiziaria. Giusto la sera prima nel rione c'era stato un blitz di forze dell'ordine. Un servizio straordinario, nell'ambito del dispositivo "Alto impatto" della prefettura, che ha impressionato i residenti di via Piave tante erano le pattuglie che hanno controllato locali, documenti, macchine di passaggio e persone dentro e fuori dai bar.