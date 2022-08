«Ho trascorso 23 ore in pronto soccorso, mi auguro la mia odissea non ricapiti ad altri"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Gentile direttore,

mi trovo mio malgrado a scriverle per raccontare la situazione del pronto soccorso dell'Ospedale All'Angelo di Mestre che ho verificato direttamente quando mi ci sono rivolta il 25 agosto alle 19.30 dopo una caduta in bicicletta e vi ho trascorso quasi 23 ore consecutive.

Vorrei specificare fin da subito che la presente non è una lettera di lamentele sul personale sanitario, né una lettera di lamentele per quanto mi è accaduto personalmente, ma vuole essere un'occasione per mettere in luce l'attuale situazione critica del pronto soccorso e possibilmente contribuire a migliorarla.

Vorrei quindi sottolineare alcune cose che ho osservato durante la mia prolungata permanenza in pronto soccorso.

La prima è la CARENZA DI COMUNICAZIONE, mi sono trovata ad attendere un elevato numero di ore senza sapere esattamente cosa e senza avere diagnosi; il desk dell'area verde a cui mi sono rivolta più volte mi ha dato solo alcune informazioni parziali, e solo dopo 17 ore di attesa l'ennesima volta che mi ci sono rivolta, mi è stato detto di rivolgermi al triage. Lì ho fortunosamente conosciuto la mia diagnosi, mentre un infermiere sollecitava telefonicamente ortopedia, diagnosi peraltro già nota ai medici da ore.

La seconda è la PERDITA DI INFORMAZIONI: sono giunta in pronto soccorso con un politrauma, tra cui un trauma cranico; questa informazione tra le attese, i cambi turni e i passaggi di presa in carico tra pronto soccorso, ortopedia e viceversa si è persa e sono tornata a casa senza fare né una tac, né una risonanza alla testa, né mi è stato chiesto prima delle dimissioni se avessi ancora mal di testa e fosse stato valutato cosa fosse più indicato fare. Inoltre la prima visita in pronto soccorso l'ho fatta ben 11 ore dopo il mio arrivo, un numero di ore esagerato a prescindere dalla patologia, ma certamente non ammissibile per verificare se un caso di trauma cranico necessiti di una tac.

La terza LE CONDIZIONI DI ATTESA, trovo inammissibile che i pazienti in attesa debbano stare svegli tutta la notte sotto l'esplicita minaccia che, in caso di mancata risposta alla chiamata del proprio numero, si venga messi in coda, a maggior ragione visto che tra i pazienti ci sono anche anziani o persone sofferenti, anche perché, salvo casi di disabilità o incoscienza, gli accompagnatori non sono ammessi. Una privazione del sonno in persone spesso già sofferenti non è ammissibile, penso che al contrario si dovrebbero fornire dei cuscini e delle coperte alle persone in attesa, anche perché la sala d'attesa era gelida per l'aria condizionata, che a quanto pare "non è modificabile" come è stato risposto a una paziente che aveva chiesto di alzare la temperatura. Per quanto riguarda cibo e acqua sono presenti delle macchinette automatiche, tuttavia se una persona non ha con sé denaro o è impossibilitata a muoversi, come può fare? Viste anche le lunghe attese non è pensabile essere privati oltre che del sonno anche di bere e mangiare. Inoltre per attese così lunghe è necessario che alle persone con problemi motori, che non riescono autonomamente ad andare in bagno, sia fornita assistenza anche se hanno con sé un accompagnatore, visto che non sempre è sufficiente ad aiutarle.

La quarta L'ORGANIZZAZIONE, durante il mio purgatorio in pronto soccorso mi sono trovata di fronte a situazioni paradossali per la scarsa organizzazione che si sommavano a tutto il resto: a un certo punto mi è stato detto che la visita in ortopedia ritardava per mancanza di un lettino disponibile a causa di un trasloco e, che sempre per questo, dei due ambulatori di ortopedia ne poteva essere usato solo uno per volta.

Nell'augurarmi che la mia odissea non ricapiti ad altri, non intendo incolpare né il personale sanitario né i pazienti, ritengo tuttavia che sia doveroso che tali condizioni non si ripetano in quanto non ammissibili né per chi lavora in pronto soccorso né per i pazienti e che a tal fine debbano agire prontamente sia la direzione sanitaria che la politica per le rispettive competenze".