Torna a brillare il Natale a Mestre. Brugnaro: «Luci per i bambini con un occhio al risparmio»

Il Natale accende Piazza Ferretto tra luminarie, mercatini e un grande albero. Venerdì alle 18, il cuore della città inaugurerà le decorazioni natalizie. Un albero alto 15 metri e una piazza riscaldata da luci e vere e proprie sculture luminose faranno da cornice alle voci del gruppo Vocal Sky Line, diretto da Marco Toso Borella che si esibirà in un medley di canzoni natalizie.

Avrà così ufficialmente inizio, dopo l’accensione delle luci nelle vie della città il 21 novembre scorso, “A Venezia è di scena il Natale”, che coinvolgerà il cuore di Mestre insieme alle sue vie adiacenti lungo tutto il periodo festivo. Tocca, dunque, anche a Piazza Ferretto incantare con luci e addobbi scintillanti e con un grande abete naturale, poggiato su base larga circa 7 metri e addobbato con sfere di varie dimensioni di color oro, argento e cipria. L’albero, sormontato da un puntale a stella, svetterà sulla piazza facendo entrare nel vivo il calendario di appuntamenti, promosso dal Comune di Venezia e Vela spa. Per quanto riguarda l’illuminazione, grande attenzione sarà data, quest’anno, al rispetto dell’ambiente, limitandone l’impatto e i consumi attraverso un preciso piano di date di accensione e di spegnimento a fasce orarie e con l’utilizzo totale di lampade a led a basso consumo, in modo che il costo complessivo dell’energia elettrica sarà pari a quello dell’anno precedente.

Non solo luminarie ma anche vere e proprie sculture luminose, che sono posizionate nei punti nevralgici della città e che sapranno incantare soprattutto i più piccoli, tra cerbiatti, pacchi dono e fontane di luce. «Un Natale senza luci non sarebbe un vero Natale. Per questo la scelta dell’Amministrazione comunale è stata quella di mantenere lo spettacolo luminoso su tutto il territorio – spiega il sindaco Luigi Brugnaro – Natale è la festa dei bambini e loro meritano l’albero illuminato in piazza come le tanti luci in città, e le meritano anche cittadini e commercianti. Tanti saranno anche gli eventi diffusi nel territorio che si rivolgono ai più piccoli, ma anche ai più grandi. Si può proprio dire che a "Venezia è di scena il Natale"».

Oltre alle luminarie e al grande albero, protagonista sarà anche la pista di pattinaggio, che verrà ufficialmente aperta venerdì e potrà ospitare grandi e piccini fino all’8 gennaio nei giorni feriali dalle 15 alle 19 e nei festivi dalle 11 alle 20. Da lunedì 19 dicembre la pista resterà aperta tutti i giorni dalle 11 alle 20. Sarà possibile accedere con pattini propri oppure noleggiandoli in loco, con un sovrapprezzo sul costo d’ingresso. Immancabili i tradizionali mercatini, 36 casette in legno, aperte tutti i giorni, in collaborazione con Confesercenti e Ascom, per accompagnare lo shopping natalizio, tra prodotti artigianali e delizie gastronomiche. Fino al 28 dicembre i mercatini saranno in Piazza Ferretto e via Poerio, mentre continueranno fino al 6 gennaio in via Allegri. Proseguono gli allestimenti anche nelle isole e in città antica, che saranno inaugurati nei prossimi giorni. Tutto il programma sul sito del Comune di Venezia, sul sito e sui canali social di Venezia Unica.