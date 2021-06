Lite al Bissuola: dopo il diverbio, colpisce il rivale al collo con dei cocci di bottiglia

Un'altra lite sfociata in aggressione. È successo oggi, poco dopo le 17, al Parco Bissuola di Mestre: per ragioni al vaglio dei carabinieri, sarebbe nato un diverbio molto acceso tra due persone extracomunitarie, poi uno dei due avrebbe brandito il coccio di una bottiglia di vetro raggiungendo al collo l'altro, un uomo di 52 anni.

Il ferito è stato soccorso dal Suem 118 e portato al pronto soccorso in codice 2; quando i sanitari lo hanno preso in carico era pallido e sudato, ma i parametri vitali non sembravano destare particolare preoccupazione.