La piscina di via Calabria in affido temporaneo

Affido temporaneo della piscina di via Calabria alla Gazzera, in vista dei lavori di efficientamento energetico e ampliamento della struttura. La giunta comunale, su proposta del vicesindaco e assessore allo Sport, Andrea Tomaello, ha approvato provvedimento per affidare l’impianto alla cooperativa Il Cerchio e alla società sportiva Rari Nantes Venezia. I lavori comportano una spesa di 500 mila euro, oltre al bando di 1 milione con i fondi del Pnrr che l’Amministrazione comunale si è aggiudicata.

L’affidamento temporaneo durerà fino a quando l’attività natatoria sarà interrotta per l’esecuzione dei lavori. Una volta che questi saranno terminati, si ripartirà con un nuovo bando per riassegnare la gestione. La riapertura dell’impianto natatorio è prevista per lunedì 5 settembre, quando si potrà iniziare con il nuoto libero, accessibile alla tariffa promozionale di tre euro, dalle 9 alle12 e dalle 17 alle 20.30. I corsi, che comprendono scuola nuoto, acquagym e hydrobike, partiranno invece da lunedì 12. Dal giorno 5 la segreteria sarà a disposizione per informazioni e iscrizioni, aperta dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 20.30. È possibile contattarla anche attraverso questa email: info@rarinantesvenezia.it

I lavori alla piscina inizieranno con il rifacimento della centrale termica, che porterà a un significativo miglioramento dell’efficienza energetica della struttura. L’esecuzione di questo intervento, già finanziato per una cifra di 500 mila euro è in fase di progettazione definitiva ed è in programma per il 2023. L’Amministrazione comunale ha, inoltre, ricevuto nei giorni scorsi la notizia dell’aggiudicazione del bando da 1 milione di euro. Grazie a questa cifra, potranno essere portati a termine i lavori di ampliamento della piscina, completando la vasca piccola, e assicurati alcuni importanti interventi di manutenzione straordinaria, che riguarderanno, tra le altre cose, l’impianto di filtraggio e quello elettrico. (Foto sotto: il vicesindaco e assessore allo Sport, Andrea Tomaello).