Uomo picchiato da quattro persone davanti alle piscine di Mestre

Ambulanza e polizia sono arrivate davanti alla piscina di Mestre poco dopo le 17 di ieri, domenica pomeriggio. Diversi passanti e frequentatori del centro sportivo hanno fatto capannello, nella trafficata via Circonvallazione, per capire cosa fosse successo. Il motivo del trambusto era un'aggressione avvenuta ai danni di un pedone 52enne di Mestre che, stando agli accertamenti, sarebbe stato picchiato da un gruppetto di persone scese da una macchina.

Sembra che tutto sia cominciato nel momento in cui l'uomo ha fatto cenno ad una macchina in transito di rallentare. A quanto pare gli occupanti del veicolo non hanno gradito il rimprovero, hanno fermato la corsa, sono scesi dall'auto e si sono diretti verso il pedone. Erano in quattro. Hanno accerchiato l'uomo e lo hanno menato, davanti a tutti. Poi sono risaliti a bordo e si sono allontanati.

La vittima è stata soccorsa dagli operatori del 118, che lo hanno trasportato all'ospedale per sottoporlo alle cure del caso. Dai primi accertamenti, pare che non abbia riportato conseguenze gravi. I poliziotti delle volanti hanno ascoltato le testimonianze delle persone presenti e avviato le indagini per risalire ai responsabili.