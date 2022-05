Negoziante bengalese aggredito e ferito in via Piave

Le volanti della polizia e le ambulanze sono intervenute nella serata di venerdì in via Piave, a Mestre, in seguito ad una presunta aggressione avvenuta attorno alle 20.30. Un uomo di 41 anni originario del Bangladesh, titolare di un centro di assistenza fiscale con sede a pochi metri dai giardini di via Piave, sarebbe stato colpito ad un sopracciglio e alle braccia con un coltellino multiuso, restando ferito. L'autore dell'aggressione, che secondo le testimonianze sarebbe un uomo di colore, è poi fuggito. Il ferito, soccorso dagli operatori del 118, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Mestre. Fortunatamente le conseguenze non sarebbero troppo gravi.

Gli investigatori hanno avviato le indagini per capire cosa sia successo. Davanti al negozio si sono radunate subito molte persone, conoscenti o connazionali della vittima, le quali hanno rilasciato una serie di dichiarazioni. In base ai primi elementi raccolti, sembra che lo scontro sia nato dopo che l'aggressore si era presentato in negozio pretendendo dal titolare dei soldi (tra i 200 e i 250 euro) in cambio della restituzione di un telefono che gli aveva rubato alcuni giorni prima. Una sorta di richiesta di riscatto, che di fatto costituisce un tentativo di estorsione.

Il negoziante si è rifiutato di pagare la somma e, anzi, si sarebbe avvicinato all'altro cercando di riprendersi il suo smartphone. Così è partita la colluttazione. A quel punto il rapinatore avrebbe estratto il coltellino multiuso e colpito il bengalese in più punti. Negli istanti successivi si è dileguato, prima che arrivassero le volanti della polizia e i militari dell'esercito. Le pattuglie hanno perlustrato i dintorni, senza successo. Ora le ricerche continuano, anche con l'aiuto delle registrazioni delle telecamere.