Sfregio con il coltello sul viso, violenta aggressione in via Dante

Ha aggredito un uomo con arma da taglio sfregiandogli il volto con un taglio di venti centimetri: violenta aggressione domenica mattina in via Dante a Mestre. È successo verso le 10.30, con le strade piene di gente a passeggio. Un trentenne della Repubblica Ceca si è scagliato contro un uomo italiano e l'ha colpito al viso. Sangue a terra, sulle mani, sugli abiti. È in queste condizioni che i soccorritori del Suem hanno trovato il ferito, portato all'Angelo di Mestre grave ma non in pericolo di vita.

Intanto i carabinieri della Radiomobile dell'Arma di Mestre hanno bloccato quasi subito l'aggressore, anche grazie alle testimonianze e alle immagini. Il trentenne, un senza fissa dimora pare, è stato arrestato ed è ritenuto responsabile delle ferite inferte al volto della vittima. Martedì apparirà davanti al giudice per la convalida. Se avesse l'intenzione di uccidere, non solo quella di ferire o sfregiare, lo stabiliranno gli esami di approfondimento che il pm ha disposto. Al momento l'accusa per lui è quella di lesioni gravi.

Molti i passanti, la gente per strada che, allarmata dalle sirene, si è avvicinata all'area delle scuole in via Dante, a poca distanza da via Cappuccina dove sarebbe accaduto il fatto, per capire cos'era successo. A riportare la violenza nel quartiere forse una lite fra sbandati legata a questioni di spaccio o denaro. Un'aggressione a coltellate che ha riacceso la preoccupazione dei residenti, riportando alla memoria i tanti regolamenti di conti dell'estate scorsa che, ridotti attraverso i controlli continui delle forze dell'ordine e della polizia locale, fanno comunque mantenere sempre alta l'allerta a chi vive e abita nella zona. Almeno tre le pattuglie dei carabinieri sul posto che non hanno più lasciato il monitoraggio dell'area per tutta la giornata e nella notte.