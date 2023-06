Mestre, aggressione violenta in farmacia

Un'altra aggressione in via Piave a Mestre. L'episodio si è verificato la mattina di martedì 20 giugno, poco dopo le 9. Un uomo sarebbe entrato nella farmacia All'Europa, all'angolo con via Cavallotti, e avrebbe cercato di portare via un farmaco senza pagare. A quel punto il titolare è intervenuto per bloccarlo e lui avrebbe reagito con violenza, saltando addosso al farmacista, buttandolo a terra e causandogli la rottura di un dito della mano. Conseguenze più lievi per un collega, che è intervenuto a sua volta per dare manforte al negoziante. Nelle fasi dell'aggressione, l'uomo, completamente fuori controllo, ha anche preso a calci gli scaffali dei medicinali, che sono finiti a terra.

Le volanti della polizia sono arrivate quasi subito e hanno bloccato l'esagitato, avviando le indagini per ricostruire nei dettagli l'accaduto. Nel frattempo il titolare della farmacia si è recato al pronto soccorso e sporgerà denuncia per l'aggressione. Dalle prime informazioni emerse, l'aggressore non sarebbe una persona nota ai negozianti della zona. «Dopo aver chiesto un medicinale ha scatenato il putiferio - riferisce Giampaolo Conte sulla pagina "E robe del quartiere Piave" -, aggredendo il titolare, dottor Mattia, ed un altro medico, Lorenzo, accorso in aiuto. Lo stesso è stato morso al braccio sinistro. Sono stati presi a calci diversi contenitori-espositori di medicinali che sono rotolati perfino fuori della porta della farmacia».