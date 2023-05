Sfregia un uomo al volto durante una lite: arrestato e rilasciato

I carabinieri hanno bloccato quasi subito il presunto responsabile di una violenta aggressione avvenuta la mattina di domenica 7 maggio a Mestre. La lite si è verificata in via Sernaglia, nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Al loro arrivo, i militari della sezione radiomobile hanno trovato un italiano, già noto alle forze dell’ordine, segnato da profonde ferite al volto che gli erano state inferte probabilmente con delle forbici. Uno dei tagli era particolarmente preoccupante, lungo 15 centimetri e giunto in profondità.

Anche il presunto aggressore, un uomo senza fissa dimora originario della Repubblica Ceca, era già presente nei database delle forze dell'ordine perché tossicodipendente: i carabinieri lo hanno rintracciato a poche centinaia di metri da via Piave, grazie alla descrizione fornita dai primi testimoni. All'operazione hanno preso parte i vigili del fuoco, incaricati di recuperare l’arma che era stata gettata in un tombino di fronte al cinema Dante.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che i due, mentre si trovavano davanti al centro civico di via Sernaglia, avrebbero avuto un diverbio legato al consumo di speedball, un mix di eroina e cocaina. La lite poi sarebbe culminata con l’aggressione ai danni dell’italiano. La vittima, sanguinante e spaventata, è fuggita lungo via Sernaglia in direzione dei giardini di via Piave, mentre il presunto aggressore, dopo essersi liberato dell’arma da taglio, si è allontanato in direzione opposta.

Il ceco è stato dunque arrestato con l’accusa di "deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso" e trasferito inizialmente al carcere di Venezia, su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il provvedimento è stato poi convalidato dal tribunale, che ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma. La vittima è invece ricoverata al reparto di chirurgia plastica dell’ospedale dell’Angelo di Mestre.