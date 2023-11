Ferito con una bottiglia rotta e derubato del cellulare

Avvicinato, ferito a colpi di bottiglia rotta a una mano e rapinato del cellulare. Ennesima aggressione violenta nel fine settimana a Mestre, in Strada dei Ronchi, poco distante da Corso del Popolo. Un bengalese è rimasto vittima di un attacco subito da uno sconosciuto che lo ha raggiunto minacciandolo con il collo di una bottiglia rotta in vetro, per farsi consegnare il telefono.

Il bengalese ha opposto resistenza, ha provato a difendersi, ma l'africano lo avrebbe colpito con un pugno, ferito al polso tagliandogli l'arto finendo per lasciarlo a sanguinare per terra prima di darsi alla fuga. La vittima a quel punto ha cercato aiuto. Recuperato un telefono ha chiamato il 113 e in qualche minuto la volante della questura lo ha raggiunto per raccogliere la sua testimonianza. Il bengalese ha riferito l'accaduto, poi è stato soccorso e medicato, non era in condizioni gravi ma è stato portato al Pronto soccorso. Ora, attraverso le immagini della sorveglianza video i poliziotti cercano di ricostruire quanto successo per strada e di identificare l'aggressore.