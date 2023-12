Quarantadue abeti rossi per rivitalizzare le vie di Mestre

Quarantadue abeti rossi, posizionati soprattutto in via Capuccina e in via Carducci, sono stati donati alla città tramite Vela.

«Sotto Natale non c'è niente di più bello che passeggiare per le vie del centro e godere delle luminarie e degli addobbi», commenta l'assessore alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga -. In questo periodo dell'anno Piazza Ferretto a Mestre è meravigliosa al calar del sole». L'amministrazione comunale quest'anno è riuscita nell'intento di poter dare alla città i 42 abeti rossi. «Queste restano vie importanti e vicine al centro di Mestre - continua Costalonga - quindi ci siamo impegnati e siamo riusciti ad acquistare gli alberi sia per rivitalizzare la zona che per portare una ventata di aria natalizia. Invito i residenti a visitare e vivere queste vie, sia per vedere gli abeti che per riscoprire le attività artigianali che qui hanno la loro attività».

In questo periodo si sta per raggiungere un accordo tra la Regione Veneto e Fondazione AlberItalia per la riforestazione del parco del bacino di Malcontenta. L'accordo, come annunciato dall'assessore regionale allo Sviluppo economico, Roberto Marcato, prevede la messa a dimora di oltre 14 mila piante di varie specie arboree. L'attività rientra nella rimodellazione e sistemazione a parco del Bacino di Malcontenta, affidato al Consorzio Acque Risorgive e fa parte dell’Accordo di programma Moranzani.