Albero spezzato in corso del Popolo. Soccorsi: «Solo per caso non passava nessuno»

Solo per caso l'arbusto che si è abbattuto verso le 8.30 di venerdì lungo una carreggiata di corso del Popolo, vicino all'hotel Delfino, non ha colpito persone o bici di passaggio: le conseguenze potevano essere drammatiche. Così i soccorritori, vigili del fuoco e polizia locale, hanno spiegato l'intervento a seguito del crollo di un ramo secondario di un arbusto, caduto di traverso lungo la strada centrale di Mestre. Un intervento che ha richiesto ore per la messa in sicurezza del tratto.

A cedere, probabilmente per vetustà della pianta, è stato un ramo secondario non il tronco principale dell'albero, bloccando il passaggio ai veicoli e richiedendo una sospensione della circolazione, con deviazione verso una laterale, per il tempo necessario a spostare intanto la parte crollata. Ritardi e rallentamenti si sono registrati sia per i mezzi privati che per i bus di linea, che hanno avvisato in tempo reale gli utenti via social dei disguidi. Quasi subito comunque la strada è stata riaperta mentre l'intervento dei soccorsi è andato avanti poi per tutta la mattina con l'autogru dei vigili del fuoco, la polizia locale per la gestione del traffico e il verde pubblico del Comune per rimettere il tratto in sicurezza e rimuovere le ramaglie. Si sono registrati dei danni causati dalla caduta del ramo e del fogliame sopra alcune auto in sosta, che hanno riportato graffi alle carrozzerie.