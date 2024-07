Al posto dell'ex Umberto I sorgerà la Nuova Castelvecchio: il progetto di Alì

Si chiama "Nuova Castelvecchio" il progetto che Alì intende realizzare nella vasta area del centro di Mestre lasciata vuota dopo l'abbattimento dell'ospedale Umberto I, avvenuto nel 2009. Oggi la proprietà, assieme all'amministrazione comunale, ha presentato ufficialmente il piano di recupero, che consiste nella costruzione di edifici residenziali, supermercato, parcheggi e aree a verde. La differenza principale rispetto alla proposta avanzata in precedenza, e poi accantonata, è la riduzione della cubatura di circa il 32%. «È un progetto di rigenerazione urbana di grande importanza, dal punto di vista immobiliare ma anche naturalistico - ha fatto presente Lorenzo Munegato del Gruppo Alì -. Diventerà una zona di interesse per la cittadinanza, che unirà parte commerciale a residenziale, oltre a servizi che renderanno l'area vivibile e vissuta».

Il progetto promette attenzione «all'ecologia e al sociale», ponendosi come una nuova «porta verde della città». Elementi centrali saranno infatti le aree verdi e le zone per la socialità, con «percorsi pavimentati ciclabili ed eliminazione di tutte le recinzioni»; inoltre, una residenzialità «di pregio» sviluppata in cinque edifici con «uso di materiali e tecnologie di ultima generazione» e un nuovo supermercato «diverso da quelli abituali di Alì, ispirato alle geometrie dei magazzini veneziani». È previsto un tetto a verde sulle falde a nord del supermercato, mentre sulle falde a sud impianti fotovoltaici. I progettisti hanno calcolato che, sommando gli spazi verde e le superfici pedonali si arriva a un totale di 25mila metri quadri. Saranno presenti 320 piante, 250 di nuova piantumazione e 70 conservate nel giardino storico. È programmata poi la ri-naturalizzazione delle sponde del fiume Marzengo «per vivere una parte della città fino a oggi preclusa ai cittadini».

Gli edifici previsti, come detto, sono cinque: uno sarà realizzato vicino condominio "Donatello", di altezza simile a quest'ultimo. Gli altri quattro sono torri: la più alta è di 87 metri (contro i 115 ipotizzati in precedenza), le altre di 42, 42,5 e 76. Complessivamente saranno realizzate circa 150 unità abitative.

Alì ha dato garanzie sul mantenimento dei posti auto, visto che il progetto sarà sviluppato nell'area oggi adibita a parcheggio. Anche la cantierizzazione «è stata programmata per assicurare, durante tutto il periodo di lavorazione, spazi di sosta, parcheggi per cittadini e il minore impatto possibile per quanto riguarda la vita e la mobilità della Nuova Castelvecchio». Terminati i lavori, tra interrati e fuori terra ci saranno circa 1000 posti auto. Per quanto riguarda la viabilità, Alì realizzerà una nuova rotonda e in totale sono previsti 4 nuovi punti di accesso e di uscita all'area. In totale, l'investimento è quantificato in 150 milioni di euro.

Il sindaco Luigi Brugnaro la definisce una «grande operazione, che serve alla città. Ieri - ha precisato - abbiamo approvato in giunta il nuovo progetto, che andrà in consiglio dopo una discussione di due anni, perché lo abbiamo valutato punto per punto. I vecchi progetti non avevano gambe economiche, erano slegati dalla società. Ora contiamo di fare la prima approvazione entro settembre e la seconda a ottobre, per lasciare spazio alle osservazioni. All'inizio dell'anno - prevede il sindaco - i lavori partiranno». Aggiunge l'assessore Massimiliano De Martin: «Il nostro ringraziamento più grande alla famiglia Canella. Nei prossimi dieci giorni affronteremo le commissioni di municipalità e consiliari per approfondire in maniera specifica l'intervento. Il dato significativo è l'impegno di ridurre i volumi e le superfici, con attenzione al territorio, per rilanciare la pedonabilità e garantire più spazi verdi. È un investimento privato che servirà anche a far capire che qui è possibile migliorare la qualità di vita».