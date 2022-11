Lavori in corso a Mestre: il centro comincia a vestirsi per Natale, con luminarie e pista di ghiaccio

Lavori in corso per il Natale in centro. Montate le casette in legno lungo via Poerio e in piazza Ferretto, procedono anche mercoledì mattina le installazioni delle luminarie nel salotto di Mestre. E la piattaforma che ospiterà la tradizionale pista di ghiaccio ha cominciato a prendere forma. Il cuore della città comincia così a trasformarsi in vista delle imminenti festività, che saranno comunque all'insegna del risparmio, quantomeno sul fronte energetico.

Era stato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, qualche settimana fa, ad annunciare che l'amministrazione comunale non avrebbe rinunciato all'atmosfera delle festività, precisando comunque che alcune inevitabili differenze ci sarebbero state. Tra le misure per tagliare i costi, quella di ridurre l'accensione delle luci, che negli anni scorsi restavano accese fino al periodo di Carnevale. «Stiamo pensando al Natale e all'organizzazione delle luci. - aveva spiegato - La città resterà comunque accesa, anche se sappiamo che ci costerà di più».

Ci sarà un occhio di riguardo sulle accensioni, con l'idea iniziale di accorciare il periodo delle luminarie, «disattivandole durante la notte e magari accendendole più tardi durante il giorno», aveva sottolineato il primo cittadino. «Faremo efficientamenti da altre parti, ma la vita pubblica cittadina e il decoro vanno mantenuti. Ne va anche del rilancio del commercio».

In particolare, gli operai in queste ore stanno montando lampade a led a basso consumo, che dovrebbero garantire un costo complessivo dell'energia pari a quello dell'anno scorso. Nei prossimi giorni previsto anche l'addobbo dell'albero di Natale in piazza Ferretto, che sarà acceso il 25 novembre, con una settimana di anticipo rispetto a quello di Piazza San Marco a Venezia, che "prenderà vita" a partire dal 2 dicembre.