L'alloggio appena assegnato è senza riscaldamento, coppia di pensionati si rivolge all'Adico

Entrare in una casa appena “affidata” e ritrovarsi senza riscaldamento per la morosità del precedente inquilino. Può succedere anche questo nel complesso mondo delle assegnazioni di alloggi pubblici, come dimostra la storia di un pensionato mestrino, M.M.R., e di sua moglie disabile e costretta a sedute di dialisi per curare la propria malattia. Per entrambi la brutta sorpresa si è manifestata appena entrati nell’abitazione, così sono cominciate le battaglie per la riattivazione della fornitura: la coppia ha deciso di rivolgersi all'Adico. «In tale contesto, l’intervento dell’associazione risulta ancora più urgente di fronte alla situazione della donna che poco tempo fa è stata ricoverata in ospedale per una polmonite la cui causa, secondo lo stesso medico, è probabilmente legata proprio all’assenza di riscaldamento nell’alloggio appena assegnato», spiegano dall'associazione.

La casa si trova a Mestre. «M.M.R. e la moglie, una volta entrati, hanno provato ad accendere il riscaldamento ma hanno scoperto, loro malgrado, che il misuratore del gas naturale era chiuso - raccontano dall'associazione -. Solo successivamente si è capita la causa: la morosità del precedente inquilino. A quel punto la coppia ha coinvolto l'azienda di fornitura che, dopo aver raccolto la documentazione richiesta, ha detto agli utenti di rivolgersi ad una società di vendita per l’apertura di un nuovo contratto. M.M.R. e la moglie si sono rivolti a un'altra società senza successo proprio per l’esistenza di una precedente morosità». «Siamo stupiti dal fatto che sia stato assegnato un immobile senza verificare la possibilità di essere realmente abitato visto l’assenza di riscaldamento - sottolinea Carlo Garofolini, presidente dell’Adico -. Ribadiamo, altresì, che le morosità non possono essere pagate da chi non ha usufruito del servizio». L'associazione ha scritto alle società di fornitura per chiedere l’immediata apertura del contatore, sottolineandone l’urgenza derivante dalle precarie condizioni di salute della donna. Con l'azienda che ha assegnato l'alloggio ci riserviamo di agire per il risarcimento del danno subito, comprese le spese per l’allacciamento della nuova fornitura».