Barbarigo evacuato: alunni accusano bruciori a gola e occhi. Arrivano i pompieri

Studenti del Barbarigo di via Muratori a Mestre evacuati lunedì mattina, e vigili del fuoco sul posto per i controlli all'edificio scolastico che al secondo piano ospita il liceo Stefanini. L'allarme è scattato quando alcuni alunni al rientro in classe dalla ricreazione verso le 10 hanno cominciato ad avvertire bruciori alla gola e agli occhi e ad accusare malesseri.

L'istituto ha fatto uscire tutti, in primo luogo i circa 250 ragazzi in tutto fra i due istituti, allertando i vigili del fuoco e i soccorsi del Suem. Inizialmente si era temuta una fuga di gas, poi smentita dalle verifiche dei pompieri che hanno avuto modo di verificare che non sono presenti condotte collegate all'edificio, non provvisto di cucina o centro cottura all'interno, mentre il gas per il riscaldamento non presentava anomalie, anche perchè non è ancora stato attivato.

Intanto le condizioni di salute degli studenti che avevano avuto bruciori e malesseri sono migliorate e non c'è stato bisogno di alcun trasferimento al Pronto soccorso per temuta intossicazione, come si era pensato all'inizio. In base alle prime ispezioni è probabile che i malesseri siano stati causati dalle esalazioni di vernice provenienti da un campo da basket nelle vicinanze, che era in fase di riverniciatura proprio nel corso della mattinata. L'allarme quindi, dopo l'evacuazione, sembra essere rientrato.