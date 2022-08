La città piange Andrea Capuzzo, storico volto della Mestre anni '70

A Mestre lo conoscevano tutti: Andrea Capuzzo era uno dei volti più noti in città e lo era stato ancora di più in passato, nel periodo delle grandi compagnie che si incontravano in piazza Ferretto, negli anni Settanta. «Le memorie più belle sono di quell'epoca - ricorda il fratello Paolo - Andrea aveva la vocazione del PR, gli piaceva organizzare feste e a casa nostra arrivavano centinaia di persone. Erano eventi memorabili. Ora, con la sua morte, un altro pezzetto della storia di Mestre è giunto al termine».

Andrea si è spento lunedì, all'età di 72 anni. Da una ventina di giorni si trovava all'ospedale di Mestre, dove era stato ricoverato per un piccolo intervento. Inizialmente sembrava averlo superato, poi la situazione è precipitata. «Purtroppo ha avuto un rapido e imprevisto peggioramento - spiega il fratello - è stata una cosa improvvisa, anche se soffriva già di alcune patologie. Un momento ancora più doloroso perché le visite in ospedale sono permesse solo ai parenti stretti, perciò non ha potuto vedere i suoi amici».

In passato Andrea aveva lavorato in proprio e si era specializzato nella realizzazione di produzioni video: «Aveva fatto dei lavori anche per conto del Comune - ricorda Paolo - come le riprese ai lavori del parco San Giuliano e a quelli della costruzione del ponte di Calatrava. Ma anche l'intero archivio delle opere di Emilio Vedova». Da una decina d'anni era andato in pensione e conduceva una vita più ritirata nella sua abitazione, tra il Terraglio e la zona commerciale di Zelarino.

Tantissimi i messaggi di affetto ricevuti in queste ore dal fratello e dalle quattro sorelle di Andrea Capuzzo. «Che la terra ti sia lieve - scrive Andrea Sperandio di Mestre Mia, dedicando un pensiero all'amico - A tutta la famiglia le nostre più sentite condoglianze». I funerali saranno celebrati sabato 20 agosto, alle ore 11, nella chiesa SS. Trinità, in via Terraglio 74/C, vicino alla caserma Matter.