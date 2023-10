"Angelino", Giordano Cgil: «Alla fine pagano sempre i cittadini»

«Alla fine pagano sempre i cittadini con le loro tasse». Il segretario generale della Cgil, Camera del lavoro di Venezia, Daniele Giordano, commenta il progetto della nuova struttura accanto all'ospedale di Mestre, "l'Angelino". «Sono pittoresche le forme di esaltazione, come se fosse una grande vittoria la scelta di spendere 90 milioni di euro di soldi pubblici per correggere il progetto dell’ospedale dell’Angelo, su cui pesa un progetto di finanza che strangola la sanità pubblica».

Il canone di concessione

Per l'ospedale di Mestre sono previsti anche 7,5 milioni di euro per rinnovare la tecnologia, mentre 22 milioni serviranno ad adeguare dal punto di vista sismico e antincendio l'ospedale di Mirano. «L'ospedale di Mestre - continua Giordano - è stato costruito attraverso lo strumento del progetto di finanza nel 2002, determinando un indebitamento significativo della sanità veneziana. Una scelta che come Cgil abbiamo più volte contestato, e su cui da tempo abbiamo chiesto un’intervento drastico per la revisione dei canoni di concessione, peccato che ci vorranno altri otto anni per vederne i risultati e che non si può tacere sul fatto che si tolgono risorse pubbliche ai bisogni di salute per correggere una situazione su cui, come sempre, nessuno è responsabile».

La ricerca e i professionisti

La preoccupazione per il sindacalista è che non si spenda più nei progetti di ricerca su particolari patologie, come i tumori. «A questo si aggiunge - prosegue Giordano – la domanda su come si garantirà il funzionamento di nuovi posti letto. Abbiamo letto che si ipotizza un aumento di posti letto, pare di cento, ma poi non si trovano professionisti della salute. Usl sta pagando un canone (indicizzato) a un gruppo di imprese private per una concessione di circa 30 anni a partire dal 4.12.2002. Il canone di partenza è stato di euro 54.677.579. Bene aveva fatto alcuni anni fa il direttore generale Giuseppe Dal Ben a fare causa al raggruppamento con il risultato, almeno simbolico, di avere una piccola riduzione del costo del canone. Se si considera fallimentare il progetto si chiamino in causa i responsabili di fronte alla magistratura, anche contabile - afferma Giordano - non può ricadere tutto sulle tasse e sulla salute dei cittadini».

«Pensare - conclude - che la questione si risolva allargando i muri, continuando a determinare che siano i pronto soccorso il primo accesso ai bisogni di salute non risolverà il alcun modo il problema. Sono necessari accordi con i medici di medicina generale, servono distretti con personale in numero adeguato, l’assistenza domiciliare integrata e le cure palliative aperta sette giorni su sette e col personale in numero adeguato. Ai cittadini servono risposte immediate sulla presa in carico dei bisogni di salute».