Domenica in presidio per il comitato del villaggio San Marco: «Tutti in prato contro la torre»

Torre di Viale San Marco: il comitato di quartiere annuncia battaglia e torna in piazza a manifestare contro il progetto, domani, domenica 2 aprile. Nel prato di fronte all'ex cinema alle 10.30 insieme ai residenti a sostenere il "No" a questo progetto di riqualificazione con una bonifica che passa attraverso la costruzione di una torre ci saranno veneziani, mestrini e altre associazioni.

«Brugnaro vuole permettere una maxi speculazione immobiliare - si legge nel volantino - sopra il campo da calcio Real San Marco. La torre di 60 metri, parcheggi, un capannone commerciale (dove possono starci cinque supermercati Cadoro) che metterà a rischio la sopravvivenza di tutte le piccole attività e i negozi di vicinato presenti nella zona». Ad accompagnare la protesta con convinzione e anche con la presenza fisica ci sarà il Gruppo 25 Aprile che sostiene le ragioni del comitato del villaggio San Marco fin dal luglio del 2021, quando il piano era in fase di adozione.

«Servirono i voti del sindaco per approvarlo perché vari esponenti della maggioranza - tra cui i capigruppo di Forza Italia, Deborah Onisto, di Fratelli d'Italia, Maika Canton e della Lega, Riccardo Brunello - erano assenti, segno che già allora su questo disegno la maggioranza non c'era neppure all'inizio». Domenica gli attivisti torneranno allora in presidio. «Il sindaco non vuole ascoltare residenti e commercianti ma ha ammesso che la torre toglierà ore di luce alle case vicine - scrive il comitato - Per i 2,5 ettari di verde che ci vogliono sottrarre, per tutelare l'aspetto del quartiere disegnato settant'anni fa, per difendere negozi, bar e posti di lavoro, per la vivibilità del quartiere, partecipa e invita a prendere parte alla manifestazione "riprendiamoci il quartiere". Merenda garantita per tutti i bambini presenti».