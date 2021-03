«Ciottolato pericoloso»: anziana al Pronto soccorso. Rocelli: «Settimo incidente»

Il volto tumefatto, il fianco dell'occhio rammendato di cerotti e un grosso spavento. Un brutto colpo per una signora ottantenne caduta lungo il sentiero di ciottoli che porta dalla strada esterna alla sua abitazione, in quartiere Pertini a Mestre. È successo giovedì in pieno giorno. La donna è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso, dolorante e un po' sotto choc per l'accaduto. Poi dell'accaduto è stato avvisato il presidente del Comitato di quartiere, Giorgio Rocelli, che ha diffuso un appello.

Con questa signora siamo alla settima persona caduta in quel tratto di appena 150 metri, che abitualmente 300 famiglie percorrono più volte al giorno sia per andare in chiesa che per raggiungere la fermata dell'autobus - spiega Rocelli -. C'è chi fra gli anziani ha battuto ginocchia e gomiti, perché le pietre della pavimentazione, leggermente sollevate da terra e con i margini distanziati le une dalle altre, rende incerto il camminamento, specie per chi ha una deambulazione più difficile. Sono inciampato anch'io varie volte perché le scarpe tendono a incastrarsi. Lì andrebbe fatta un'asfaltatura o messa della ghiaia al più presto possibile».

Della vicenda è stato informato anche il vicesindaco, Andrea Tomaello che si era recato venerdì al quartiere Pertini con l'assessore alla Sicurezza Silvana Tosi e la consigliera di Municipalità Luana De Rossi. Quest'ultima infatti si è interessata alla realizzazione dell'area cani su parte del verde pubblico, con una raccolta firme sollecitata da diversi residenti. «Il sentiero in questione mi sembra vetusto e poco adatto al tipo di frequentazione - ha commentato Tomaello - Intanto si dovrebbe provvedere a una migliore illuminazione, specie per l'inverno. Poi si potrebbe pensare di inserire in un'intervento di riqualificazione la sostituzione della pavimentazione. Terremo comunque monitorata l'area», ha assicurato.