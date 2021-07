Anziana investita sulle strisce in via Piave: all'ospedale

Investita da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, un'anziana è finita all'ospedale con ferite e una frattura. L'incidente si è verificato in via Piave, a Mestre, verso le 10.30 di oggi. L'automobilista, un 61enne mestrino, era alla guida di una Fiat 500 che procedeva dalla stazione verso la rotonda-incrocio con via Miranese. Probabilmente non ha visto in tempo la signora che aveva impegnato la carreggiata e l'ha investita, facendola sbalzare in avanti di diversi metri.

L'automobilista si è regolarmente fermato per prestare soccorso. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e le pattuglie del reparto motorizzato della polizia locale, che hanno gestito il traffico ed eseguito i rilievi. L'incidente si è rivelato meno grave di quanto sembrasse inizialmente: la donna, di 88 anni, è stata presa in cura dai sanitari e portata all'ospedale con un codice di media gravità. Ha rimediato una probabile frattura ad un braccio ed un trauma cranico, ma non sarebbe in pericolo di vita. Un piccolo contrattempo si è verificato quando gli agenti sono andati a casa della signora per informare il marito, il quale ha avuto un lieve malore che è stato subito risolto.