Scippano il telefono a un'anziana: bloccati subito, lei torna a casa col sorriso

Spaventata, derubata e sotto choc un'altra anziana è stata scippata del telefono ieri, martedì, in pieno giorno e in centro a Mestre. Ma alla fine della sua pessima avventura è riuscita a tornare a casa con il sorriso e molto più speranzosa. Gli agenti della polizia locale di Venezia, appena è scattato l'allarme, si sono mossi sulle tracce del malvivente straniero, sono riusciti a identificarlo e a bloccarlo. Con sé, mentre si allontanava nei pressi di via Torino, pare avesse ancora la borsa della signora in mano.

Appena l'hanno recuperata è stata premura degli agenti mettersi in contatto con la donna derubata per avvisarla che non doveva preoccuparsi: avrebbe avuto indietro il suo telefonino entro qualche ora. Un sollievo per l'anziana, che non ha subito conseguenze sul piano fisico, a differenza di altre due donne che, strattonate nei giorni scorsi in seguito a due diversi scippi a Mestre e Marghera, cadendo a terra si erano procurate lesioni a una mano. In un'età e in una condizione di fragilità, valutata apposta dai delinquenti per garantirsi la buona riuscita dei colpi, in serie in questi giorni in terraferma, subire il furto dei propri oggetti personali può essere fonte di dolore e di uno choc profondo. Questa volta dopo la brutta avventura gli agenti hanno visto gli occhi dell'anziana tornare a sorridere, rincuorata e sollevata. Fitti i controlli e le indagini delle forze dell'ordine, con operazioni Alto impatto che si stanno ripetendo tre volte a settimana, anche nella zona tra Mestre e Marghera: solo i carabinieri nelle scorse ore hanno denunciato venti persone. Diversigli arresti negli ultimi giorni.