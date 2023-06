Anziana scippata, aveva appena prelevato 500 euro al bancomat

Classe 1936, una signora anziana ma autonoma, in grado di provvedere a se stessa, e sbrigare alcune commissioni come prelevare al bancomat dei contanti dal proprio conto corrente. Lo aveva fatto anche la scorsa settimana l'anziana mestrina. Era mercoledì, si trovava in via Gozzi all'angolo con via Cappuccina, aveva appena ritirato la somma, abbastanza consistente, di 500 euro. Qualcuno l'aveva probabilmente osservata a distanza con pessime intenzioni.

Alla signora, che dopo l'operazione aveva messo via tutto con cura: soldi, portafoglio, tessera bancomat e documenti, fatto qualche passo a piedi hanno portato via tutto. Uno scippo velocissimo, la povera signora ha fatto appena in tempo a rendersene conto e a chiedere aiuto. Solo un caso che non sia stata aggredita o strattonata. Sotto choc è riuscita a dare l'allarme, denunciando lo scippo della borsa, della somma di denaro prelevata e dei documenti, a una volante della polizia arrivata in soccorso. Non è chiaro il motivo del prelievo della somma. La signora potrebbe anche aver sbagliato a digitare l'importo sulla tastiera dello sportello volendo il realtà ritirare un importo inferiore. Il lato oscuro è che qualcuno avendone osservato i movimenti l'abbia attesa trovando il modo di agire rapidamente danneggiandola. Dalla denuncia, come accade in questi casi, la polizia proverà a risalire alla scena dell'accaduto con le immagini raccolte dagli occhi elettronici privati e pubblici, disponibili in quella zona.