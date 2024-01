Esce di mattina presto: spinto e rapinato per strada

Un anziano rapinato per strada di prima mattina verso le 6 in via Piave. È successo lunedì ed è uno degli ultimi episodi. L'uomo si trovava da solo all'intersezione con via Podgora quando si è sentito spingere da due uomini che lo hanno fatto finire per terra, gli hanno sfilato il portafoglio e si sono dileguati. Ancora un'aggressione che ha avuto come bersaglio una persona fragile, meno veloce a reagire e a difendersi e più facile da spaventare e rendere innocua.

È di fronte a episodi come questo che più di qualcuno racconta di rinunciare a uscire, passeggiare, incontrarsi in compagnia o addirittura andare a prendere un treno alla stazione di Mestre, sacrificando la propria libertà. Paura e preoccupazione prendono il sopravvento anche per il fatto che non sempre i famigliari sono vicini e possono intervenire subito per difendere e rassicurare i loro cari più fragili. Ed è quanto è successo lunedì a questo signore, come ha raccontato il figlio affidando ai social il suo rammarico.

Di fronte alla richiesta d'aiuto ricevuta del padre, racconta, non ha potuto fare nulla perché non era in città. «Non auguro a nessuno di ricevere una telefonata e sentir gridare aiuto dal proprio genitore, e tu non poter far niente perché sei via e lontano», scrive in un post Facebook affidato alla pagina social di "E robe del quartiere Piave". Immediata la chiamata al 113 dopo l'accaduto. La volante della questura è arrivata sul posto e i poliziotti hanno raccolto testimonianze e imamgini dopo aver accertato le condizioni di salute dell'uomo gettato a terra. Nessuna lesione, ma subire un attacco improvviso da parte di sconosciuti venendo spinti a terra e scippati rappresenta uno choc difficile da superare per una persona sola e fragile, sebbene non ci siano state conseguenze fisiche.

Le indagini della polizia sono iniziate e sono in corso. Nel frattempo il portafoglio (senza soldi) è stato ritrovato e anche restituito al proprietario. L'amarezza e il disgusto rimangono, come si legge nei commenti. Più di qualcuno ammette di non avere più il coraggio di muoversi dopo cena, per il timore di rimanere vittima di malintenzionati. Qualcun altro confida: «Pure io qualche volta passo di lì e prego che non mi succeda nulla». C'è chi si chiede: «Ma la sicurezza cittadina dov’è in questa Mestre?».