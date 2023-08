Tornano gruppi e scolaresche, crescita record per l'ostello AO di Mestre

L'ostello a&o di Mestre torna ad accogliere turisti ma soprattutto scolaresche, registrando una crescita record. Nel primo semestre 2023 la struttura di via Ca' Marcello ha avuto un'occupazione media del 78,5%, arrivando a sfiorare il sold out (96%) nei mesi di maggio e giugno. Un risultato che la colloca al terzo posto tra le 39 gestite dal gruppo in tutta Europa e si riflette anche sul fatturato, cresciuto dell'88% rispetto allo stesso periodo del 2022. I dati, ormai, sono in linea con quelli del periodo pre-pandemia.

A trascinare il successo è stato, appunto, il ritorno di gruppi numerosi, che nel periodo gennaio-giugno sono stati una media del 20,5%, decisamente superiore al 12% registrato nella prima metà del 2022. «È un dato che ci aspettavamo - è il commento di Annalia Bassi, head of international sales di a&o - in quanto è il target di riferimento per la struttura di Venezia Mestre, e ci aspettiamo cresca ancora nel 2024». Si nota anche un prolungamento della "stagionalità" dei gruppi, che arrivano non solo in primavera ma anche durante l'estate. Inoltre, cresce la domanda da parte di famiglie e giovani che scelgono le family room e camerate.

Altro elemento importante, come spiega il ceo Oliver Winter, è «un’inversione di tendenza nelle tempistiche di prenotazione: se nel 2022 quasi il 50% delle prenotazioni per il periodo estivo erano fatte a meno di 24 ore dal check-in, quest’anno siamo solo al 30% e ciò fa capire che si sta tornando piano all’early booking».

L'a&o era stato tra i primi ad aprire in quello che è stato definito il "distretto degli alberghi" di Mestre, una zona strategica per il turismo perché vicinissima alla stazione ferroviaria e ai treni per raggiungere Venezia. In poco tempo lungo via Ca' Marcello sono nate molte altre strutture ricettive e la stessa a&o aveva raddoppiato la sua presenza con un secondo ostello, poi ceduto ad un'altra catena specializzata in residenze universitarie.