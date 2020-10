Primo giorno di attività per Il Giralibri, la nuova libreria in via Carducci

È attiva da oggi Il Giralibri, libreria indipendente aperta in via Carducci 68. La novità è stata accolta con entusiasmo dai residenti del centro di Mestre, che hanno mostrato il proprio sostegno sia virtualmente, con tanti messaggi di incoraggiamento sui social, sia concretamente: nel primo pomeriggio di inaugurazione si è presentata parecchia gente e il libraio Jacopo Bressan ha avuto il suo bel daffare a ricevere clienti e curiosi.

Tra i visitatori anche l'assessore Paola Mar, che è passata a congratularsi a nome dell'amministrazione comunale: «Aprire una libreria è un grandissimo segnale per la città - ha detto - perché la cultura è ciò di cui nei tempi difficili abbiamo bisogno. Questa nuova attività, che viene avviata da un giovane, sarà un presidio del territorio e un luogo d’incontro».

Jacopo ha 31 anni e ha investito tempo, risorse ed energie in un progetto imprenditoriale e culturale che qualifica positivamente la zona. Il negozio si affaccia sulla "rotonda dei tulipani", dove si incontrano via Circonvallazione, via Miranese e via Piave. Ne è risultato uno spazio di 50 metri quadri, curato e colorato, che ospita sezioni di narrativa italiana e straniera, saggi per adulti, libri per bambini e ragazzi.

Una particolarità: la passione di Jacopo per la musica è riconoscibile sia nel nome della libreria che nel logo, un libro-disco sovrastato dal braccio con puntina di un giradischi. Nel negozio, ovviamente, la musica diffusa è riprodotta da dischi in vinile.