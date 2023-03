Un nuovo pulmino per il trasporto dei disabili, raccolta fondi al Pertini

Una raccolta fondi per acquistare un nuovo pulmino per il trasporto dei disabili. È l'appello lanciato dal portavoce del quartiere Pertini di Mestre, Giorgio Rocelli, che chiede il sostegno di tutti per arrivare a disporre della cifra necessaria a procurare un nuovo mezzo per l'Auser, dedicato alla mobilità solidale, senza avere più problemi di guasti e manutenzioni, sempre più frequenti e costose, richieste da un'auto che ha già corso per oltre duecentomila chilometri.

«Chiediamo un po' a tutti di darci una mano perché un pulmino del genere con il trasporto della carrozzina costa circa 40 mila euro - spiega Rocelli - e stiamo chiedendo a tutti quelli che possono aiutarci di venirci incontro per chi ha davvero bisogno di questa macchina per spostarsi, anche per raggiungere le strutture sanitarie ad esempio». Si parla di anziani e persone non autosufficienti che non hanno altro modo di muoversi. «L'anno scorso abbiamo accompagnato circa 400 persone con questo servizio, il che vuol dire che c'è molta gente che necessita di questo supporto».

Per raggiungere i 40 mila euro necessari manca grosso modo la metà della somma. «Abbiamo aperto un conto corrente dedicato. Lo abbiamo pubblicizzato sulla nostra pagina Facebook. Lì trovate le coordinate per la raccolta fondi finalizzata al raggiungimento della somma per comprare il pulmino e sostituirlo».