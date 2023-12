Tangenziale verde approvata all'unanimità

Il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità la mozione "Tangenziale verde" nella zona ovest di Mestre, di collegamento all'autostrada A57. Ora con il finanziamento o il supporto dell'amministrazione comunale verranno realizzati progetti per migliorare la qualità ambientale e fornire servizi di pubblica utilità. È quanto, fin dai tempi della realizzazione della tangenziale, i comitati ambientalisti chiedevano come compensazione sia per l'acustica che per lo smog.

Tra i provvedimenti indicati nella mozione già comunicati dalla concessionaria Cav alle commissioni consiliari, ci sono il restyling delle barriere fonoassorbenti lungo tutto l'asse, dallo svincolo di Alemagna a Villabona, l'introduzione di sistemi di monitoraggio dei flussi di traffico e della velocità, la sostituzione dei giunti con altri idonei ad abbattere il rumore, oltre al rinnovo del manto stradale con soluzioni fonoassorbenti. Inoltre, in sinergia con gli altri Enti coinvolti, ci saranno azioni mirate a disincentivare l'utilizzo della tangenziale come alternativa al Passante di Mestre per il traffico di attraversamento.

Tra i punti previsti nella mozione ci sono anche la digitalizzazione dell'infrastruttura, il proseguimento delle opere di "ricucitura urbana" come il progetto di collegamento della Stazione ferroviaria di Mestre a Marghera, l'individuazione di nuove aree da destinarsi alla forestazione urbana e il completamento del Piano di classificazione acustica.