Rilancio M9, approvato il piano 2021-23. Bugliesi: «Tornare a operare insieme e per la città»

Rilancio del museo, sviluppo del distretto M9, interventi per il territorio e riassetto del patrimonio sono gli elementi del piano strategico 2021-2023, approvato dal Consiglio della Fondazione di Venezia, per i prossimi tre anni.

Il nuovo progetto per il museo M9 proposto da Luca Molinari, e il piano di ristrutturazione dei costi e dei servizi proposto da Fabrizio Renzi, sono la parte centrale del piano. Lo sviluppo del distretto M9 è previsto avvenga attraverso l’insediamento nel chiostro di un polo direzionale e di innovazione. Le linee di intervento per il territorio sono incentrate su azioni a favore del capitale umano, delle piccole e medie imprese, della cultura e del sociale. Si punta, secondo la Fondazione, al contrasto del disagio educativo e alla promozione delle politiche in inclusione e integrazione.

Il rilancio dell’attività a favore del territorio metropolitano, secondo il Consiglio, investe in nuove risorse a favore di ricerca, formazione e cultura, e nuova attenzione al terzo settore con azioni a favore del welfare e passa anche attraverso il riassetto generale del patrimonio, al fine di generare risorse da investire sul territorio. Il riassetto del patrimonio, in particolare, verrà realizzato garantendo massima attenzione agli interlocutori con cui si avvieranno i progetti, così come alla destinazione d’uso degli immobili, senza che venga a mancare, per questo, una forte e visibile presenza, sia fisica che di azione, della Fondazione di Venezia. «La nuova linea d’indirizzo – ha sottolineato il presidente della Fondazione, Michele Bugliesi – nasce da un’attenta e approfondita valutazione, condivisa con gli organi, sulla necessità di tornare a operare insieme alla città e per la città, affiancando in maniera forte le istituzioni locali nella risposta ai bisogni, non solo materiali, dei cittadini e del territorio».