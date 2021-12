Iperlando, apertura l'8 dicembre

Mancano due giorni all'apertura del supermercato Iperlando di Mestre realizzato su via Caravaggio, appena fuori dallo svincolo Castellana della tangenziale. Il punto vendita apre i battenti mercoledì 8 dicembre 2021 (a partire dalle 8.30), riuscendo così nell'obiettivo di avviare l'attività prima del Natale. «La nostra famiglia si allarga», scrivono i profili social dell'azienda, annunciando l'apertura con orario 7.30 - 21.00, tutti i giorni. Il marchio, apprezzato per i prezzi bassi, si è insediato in un'area già caratterizzata da un'alta densità di supermercati e attività commerciali in genere: la concorrenza non manca, visto che nelle immediate vicinanze ci cono la Conad (ex Auchan), Interspar, Coop Campo Grande e Lidl.

Lando, comunque, ha avuto tempo per elaborare la propria strategia. Il progetto del supermercato risale al 2014, il permesso di costruire al 2019. Dopodiché i lavori sono avanzati in modo piuttosto spedito: non solo la costruzione dell'immobile di circa 8 mila metri quadrati e un parcheggio da 520 posti auto, ma anche la realizzazione di opere di urbanizzazione (costo circa 3 milioni di euro) per rendere compatibile la viabilità, evitando di creare eccessiva pressione tra la tangenziale e l'area commerciale di Zelarino. In particolare il potenziamento dell'uscita Castellana, una corsia a parte per l'ingresso all'ipermercato, un allargamento della corsia di ingresso in rotatoria per procedere verso nord (direzione Treviso) e un rafforzamento dell'accesso in via Caravaggio, che collega l'area con la tangenziale, ed è a due corsie. I lavori hanno modificato anche l'attraversamento pedonale su via Caravaggio, che ora è garantito da una passerella sopraelevata.