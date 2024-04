Una nuova sala da tè nel cuore di Mestre

L'esperienza del "Poke" di via Poerio 21 nel cuore di Mestre, che da poco si è conclusa, lascia spazio a un nuovo progetto. Si tratta di un'attività dagli "occhi a mandorla" che prenderà il suo posto e non sarà il classico ristorante cinese. «Stiamo lavorando a una sala da tè innovativa - ha spiegato l'imprenditrice cinese che ha voluto l'impresa, la trentenne Lea Dandan - che si distinguerà dai tipici street food e bubble tea orientali e vuole diffondere la millenaria cultura del tè a partire dall'arredamento in stile imperiale».

Un investimento attorno ai 150-200 mila euro con l'obbiettivo di rialzare, spiegano Lea e il marito, il tenore dei locali della zona e anche a ripopolarla perché diverse attività con l'annuncio "vendesi" e "affittasi" in vetrina nelle vicinanze rischiano di non partire più, e il vuoto poi crea spazi di buio e degrado. Le mura del negozio sono state prese in affitto dai titolari cinesi, che in zona non hanno mai aperto, né visto avviare nulla del genere dai connazionali.

La sala da té che oggi immaginano è un lavoro in "progress" - di cui stanno creando il logo insieme ai designer che curano gli interni - si chiamerà "See tea" e vedrà la luce prima della fine dell'estate, tra agosto e settembre. Lea e il marito hanno già dei negozi di accessori per telefonia a Mirano e a Spinea. Ma ora Lea, hanno raccontato, è determinata a rivivere l'esperienza della famiglia d'origine, che in Cina ha avviato da molto tempo questo tipo d'impresa.

Il tè sarà anche da passeggio ma il prodotto si distinguerà dal "Boba", una bevanda orientale "take away" a base di tè, latte e tapioca, che si è diffusa in tutto il mondo a partire dagli anni '80. In questo caso la volontà è quella di puntare sulla qualità e la varietà del prodotto, specie tè verde e rosso tipicamente cinesi, preparati con frutta fresca in maniera tradizionale e con un trattamento particolare delle foglie per mantenere l'aroma. Lo stile del locale ricalca, senza riprenderlo completamente, quello del marchio "Chagee" (foto) con la mission di «resuscitare e reintrodurre la cultura cinese del tè nel mondo, attraverso un tocco moderno e un concetto di bar pensato per essere confortevole e rilassante».