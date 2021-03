Altobello, 3 anni per la bonifica. Opposizione: «Intanto dialogare con la città per il parco»

Area Italgas in discussione in V Commissione con l'interrogazione del consigliere Dem Emanuele Rosteghin, sottoscritta da tutti i gruppi di opposizione. È stato chiesto sui 140 mila metri quadri di partire dal vecchio piano di coordinamento preventivo del 2010, decaduto, che prevedeva 111 mila metri quadri a parco attrezzato e 26 mila a zona residenziale.

«L'importante - ha detto Rosteghin - è garantire che al centro della lottizzazione ci sia il parco. Chiediamo al Comune che avvii la trattativa con la proprietà e poi coinvolga cittadini, associazioni e categorie in un dialogo per progettare l'area, come già il quartiere di Altobello aveva fatto nel 2000 apportando miglioramenti notevoli alla zona attraverso un processo decisionale partecipato, il "contratto di quartiere». L'assessore all'Urbanistica Massimiliano De Martin ha assicurato che le bonifiche iniziate un anno fa sono in corso e ha detto che ci vorranno ancora tre anni per portarle a termine, con una spesa di 10 milioni di euro a carico del privato, per effetto di un decreto regionale del 2017. La proposta dell’opposizione è che questo tempo venga utilizzato per coinvolgere la popolazione nella discussione e nella progettazione del futuro parco.