Risse in strada, botte alla ex: 25enne violento portato in carcere

Era già sottoposto ad affidamento in prova: giovedì i poliziotti del commissariato di Mestre lo hanno identificato durante una zuffa in strada

La polizia del commissariato di Mestre ha rintracciato e arrestato ieri un ragazzo italiano di 25 anni, F.C., in seguito a una serie di fatti di violenza.

Il giovane era già stato condannato in passato per maltrattamenti e lesioni nei confronti della ex fidanzata e, in quell'occasione, aveva ottenuto dal giudice di espiare la pena (1 anno e 6 mesi) in forma alternativa alla detenzione, con l'affidamento in prova ai servizi sociali.

La sera di giovedì scorso, però, il venticinquenne è stato coinvolto in un altro episodio violento: ha avuto una discussione in strada con altri ragazzi, discussione che poi è degenerata in aggressione con calci e pugni. Sono intervenute le volanti della questura, che hanno identificato i presenti e verificato che F.C., in base alle prescrizioni del giudice, in quel momento avrebbe dovuto essere a casa.

A quel punto, come comunicato dalla questura di Venezia, «vista la pericolosità del soggetto, compreso che non aveva ancora imparato dai propri errori», il commissariato «ha fatto quanto necessario perché i comportamenti del ragazzo non si ripetessero, anche segnalando quanto accaduto al magistrato di sorveglianza». In base alle informazioni raccolte, il giudice ha revocato l’affidamento ai servizi sociali e disposto la custodia in carcere. Lunedì gli agenti hanno portato il giovane al penitenziario di Venezia.