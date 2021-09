Ubriaco al volante, inseguito e denunciato. Due arresti per spaccio

Tre operazioni della polizia locale di Mestre durante il fine settimana. Due pusher bloccati in via Cappuccina

Una denuncia per guida in stato di ebbrezza e due arresti per spaccio: è il bilancio di tre operazioni distinte portate a termine dalla polizia locale nel fine settimana a Mestre.

Nel pomeriggio di sabato un’auto civetta del nucleo operativo si è messa all’inseguimento di un’utilitaria che, all’incrocio tra via Paolucci e via Longhena, è passata a forte velocità e senza rispettare il semaforo rosso. Raggiunta l’auto nelle vicinanze di via Trieste, il conducente (un italiano di 50 anni) è stato sottoposto ad alcol test, risultando positivo con un valore sei volte oltre i limiti. Per l’uomo sono scattati la denuncia per guida in stato di ebbrezza, il sequestro dell’auto, il ritiro della patente e la decurtazione di 26 punti.

Sempre sabato pomeriggio il personale del nucleo cinofilo e del pronto impiego è intervenuto in via Cappuccina, nella zona del sottopasso tranviario: gli agenti hanno notato un uomo intento a nascondere un borsello e lo hanno perquisito, trovandolo in possesso di quattro ovuli di eroina. Il pusher, nigeriano, è stato arrestato e trasferito nelle camere di sicurezza. Stamattina il giudice ha fissato il processo, che si terrà in novembre, e disposto per l’uomo il divieto di dimora nel comune di Venezia.

Domenica 26 settembre gli uomini del nucleo operativo, impegnati in un servizio antidroga tra via Cappuccina e viale Stazione, hanno osservato i movimenti di un altro nigeriano, già denunciato in agosto per spaccio. Verificato che aveva venduto eroina ad un cliente, l'uomo è stato denunciato per spaccio e per detenzione di un coltello, oltre che per resistenza. Il giudice ha convalidato l’arresto e ordinato il divieto di dimora a Venezia in attesa dell’udienza fissata per dicembre.