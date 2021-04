Eroina, cocaina e contanti nella camera del b&b: coppia di fidanzati in manette

Mezzo etto di eroina e alcune dosi di cocaina nascoste nei comodini della camera del bed and breakfast, occupata temporaneamente da una coppia di fidanzati. La scoperta è stata fatta dagli agenti della polizia locale a seguito di una perquisizione all'interno di una struttura in Corso del Popolo, a Mestre.

All'origine del sequestro, un sopralluogo al parco di via Tasso, giovedì pomeriggio. Dopo aver osservato un 21enne tunisino già noto per spaccio, seduto su una panchina, gli agenti hanno provveduto al controllo. Sprovvisto di documenti, il ragazzo ha prima affermato di abitare a Padova e poi ha contattato la fidanzata chiedendole di recuperare il documento di identità e di portarglielo al parco.

Insospettiti dalle risposte fuorvianti del giovane e sapendo che risultava residente, temporaneamente, nel b&b in Corso del Popolo, una pattuglia si è diretta verso la struttura. Da qui, dopo pochi minuti, gli agenti hanno notato uscire una ragazza, la fidanzata del giovane, una 22enne di origine colombiana. Quindi la decisione di procedere alla perquisizione della stanza anche a seguito della confessione della giovane in merito alla presenza di droga in camera. Sono stati trovati anche mille euro in contanti, materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione. Sia il ragazzo che la ragazza sono stati arrestati. Lei è stata condannata a un anno e due mesi, con pena sospesa, lui sarà processato il 29 aprile. Nel frattempo gli è stato notificato il divieto di dimora in Veneto.