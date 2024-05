Controlli nel quartiere Piave: cocaina, hashish, eroina, quattro arresti

C'era chi aveva con sè dell'hashish, chi eroina e chi cocaina. I carabinieri hanno arrestato quattro pusher nei giorni scorsi nell'ambito di una serie di controlli nel quartiere Piave a Mestre.

Nello specifico, sono finiti in manette un 25enne e un 28enne, entrambi nigeriani, che in casa avevano rispettivamente 17 palline di cocaina, del peso di 8,5 grammi e 12 palline di eroina (7,2 grammi). Sono stati sequestrati anche 800 euro in contanti. Dopo l'udienza di convalida i due sono stati condannati all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Altri due arresti hanno riguardato, invece, un 20enne e un 23enne tunisini, irregolari in Italia, trovati in possesso di un etto di hashish e cinque grammi di cocaina. Entrambi sono stati condannati a un anno di reclusione con pena sospesa e nulla osta per procedere all’espulsione. Sono stati, quindi, accompagnati presso i centri per il rimpatrio di Milano e Gradisca d’Isonzo. Questi quattro arresti vanno a sommarsi agli altri otto, effettuati dall’inizio dell’anno dai militari della compagnia di Mestre. Le persone denunciate, invece, sono state 57 da gennaio ad aprile 2024.

