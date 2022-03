Spaccio a Mestre: tre arresti e quattro denunce

Tre arresti e quattro denunce per spaccio e detenzione: questo il bilancio di una serie di operazioni compiute negli ultimi giorni dalla polizia locale a Mestre, nella zona tra via Cappuccina, via Gozzi, via Bembo e Corso del Popolo.

Un primo blitz è scattato dopo la segnalazione di un cittadino sulla presenza di tre sospetti pusher tunisini in azione tra via Bembo e via Gozzi. Grazie a una serie di appostamenti, gli agenti hanno individuato il luogo dove il terzetto si era posizionato: un albergo della zona. Uno dei tre è stato fermato nella hall dell'hotel, mentre gli altri sono stati sorpresi in camera, dove è stato trovato circa mezzo etto di eroina, oltre a diverse migliaia di euro. Le due persone trovate in camera sono state arrestate. Una di loro è stata condannata a un anno di reclusione, mentre per la seconda il processo si terrà a giugno.

Durante una seconda operazione, un giovane nordafricano è stato intercettato lungo via Gozzi e pedinato fino al vicino ipermercato di via Torino, dove si è incontrato con un ragazzo, a cui ha ceduto dell'hascish, ricevendo in cambio del denaro. Addosso gli sono stati tovati altri quantitativi della stessa sostanza, già suddivisa per essere probabilmente venduta: è stato perciò denunciato a piede libero. Poco dopo è stato rintracciato in zona un altro sospetto spacciatore che ha attirato l’attenzione del cane antidroga: anche in questo caso l'uomo, poi denunciato, è stato trovato in possesso di hashish. Infine, nel corso di una terza operazione, sempre tra via Aleardi e via Gozzi, sono stati denunciati due tunisini trovati in possesso di hashish.